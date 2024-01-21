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Пушилин: число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до 25

Число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до 25, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее было известно о гибели 18 человек. По словам главы республики, по меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести.

По словам главы региона, среди пострадавших есть тяжелораненые. «…У многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — написал Пушилин в Telegram.

По предварительным данным, по микрорайону был произведен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. 21 января утром ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщики Кировского района Донецка. По словам Дениса Пушилина, в это время на рынке наиболее многолюдно.

Александра Горошилова