Пушилин: число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до 25

По словам главы региона, среди пострадавших есть тяжелораненые. «…У многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — написал Пушилин в Telegram.
По предварительным данным, по микрорайону был произведен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. 21 января утром ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщики Кировского района Донецка. По словам Дениса Пушилина, в это время на рынке наиболее многолюдно.
Александра Горошилова