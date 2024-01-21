Пушилин: число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до 25

По предварительным данным, по микрорайону был произведен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. 21 января утром ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщики Кировского района Донецка. По словам Дениса Пушилина, в это время на рынке наиболее многолюдно.