Минобороны сообщило о перехвате двух ракет рядом с Крымом

«Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Ранее о перехвате воздушной цели над акваторией, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также написал, что спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры, и попросил сохранять спокойствие. С 13:03 до 14:22 мск в городе действовала воздушная тревога.
С начала военной операции на Украине Крымский полуостров не раз подвергался обстрелам. 4 января Севастополь обстреляли большим числом воздушных целей, эту атаку губернатор назвал самой массированной за последнее время.