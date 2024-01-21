Минобороны сообщило о перехвате двух ракет рядом с Крымом

Ранее о перехвате воздушной цели над акваторией, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также написал, что спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры, и попросил сохранять спокойствие. С 13:03 до 14:22 мск в городе действовала воздушная тревога.