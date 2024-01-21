Самолет ВМС США курсировал около Крыма во время авиаудара ВСУ

Приблизительно в течение 10−15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги». В это же время в Минобороны России сообщили о перехвате еще одной украинской авиаракеты к западу от Крыма.