В Самарской области временно приостановлено движение междугородних автобусов

Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Также до 19:00 (MSK+1) 22 января введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на участках трассы М-5 «Урал» и А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан».
На трассе М-5 «Урал» на территории Татарстана третьи сутки продолжается пробка из фур, едущих в сторону Самарской области.
Евгений Чернов.