В Самарской области временно приостановлено движение междугородних автобусов

Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».



Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.