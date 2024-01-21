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В Самарской области временно приостановлено движение междугородних автобусов

В Самарской области до 10:00 (MSK+1) 22 января приостановлено движение междугородних автобусов.
Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 53% 770 мм рт. ст. -2°

Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Также до 19:00 (MSK+1) 22 января введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на участках трассы М-5 «Урал» и А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан».

На трассе М-5 «Урал» на территории Татарстана третьи сутки продолжается пробка из фур, едущих в сторону Самарской области.

Евгений Чернов.