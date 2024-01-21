ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе

В тот же день украинский дрон-камикадзе упал при попытке атаки села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Вскоре после этого Гладков сообщил про обстрел ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших при этих ударах нет. В результате обстрела в частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад.