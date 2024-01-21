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Легковушка попала под поезд в Караганде, погибли два человека

В Караганде водитель автомобиля проехал через закрытый шлагбаум и стал причиной дорожно-транспортного происшествия. В результате двое погибли, еще три человека доставлены в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла утром 21 января.

— 31-летний водитель автомашины Lada Priora двигаясь по Саранскому шоссе со стороны шахты им. Костенко в сторону «Тойота центр» на регулируемом железнодорожном переезде объехав закрытый шлагбаум выехал на пересекающий ЖД-путь по которому двигался тепловоз. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту начато досудебное расследование. Изъяты записи камер видеонаблюдения с тепловоза. Назначены соответствующие экспертизы.

Департамент полиции Карагандинской области напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, 19 января в Акмолинской области на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием электровоза и легковой автомашины, в котором один человек погиб.