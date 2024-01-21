Легковушка попала под поезд в Караганде, погибли два человека

Авария произошла утром 21 января.
— 31-летний водитель автомашины Lada Priora двигаясь по Саранскому шоссе со стороны шахты им. Костенко в сторону «Тойота центр» на регулируемом железнодорожном переезде объехав закрытый шлагбаум выехал на пересекающий ЖД-путь по которому двигался тепловоз. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По факту начато досудебное расследование. Изъяты записи камер видеонаблюдения с тепловоза. Назначены соответствующие экспертизы.
Департамент полиции Карагандинской области напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Напомним, 19 января в Акмолинской области на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием электровоза и легковой автомашины, в котором один человек погиб.