Легковушка попала под поезд в Караганде, погибли два человека

— 31-летний водитель автомашины Lada Priora двигаясь по Саранскому шоссе со стороны шахты им. Костенко в сторону «Тойота центр» на регулируемом железнодорожном переезде объехав закрытый шлагбаум выехал на пересекающий ЖД-путь по которому двигался тепловоз. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.