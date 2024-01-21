Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи

Ранее в этот день в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили при его крушении в Афганистане. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина, который находился в потерпевшем крушение самолете, сообщила, что он выжил, а пассажиры погибли.