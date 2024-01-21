Мужчина умер в драке в Атырау

«Между мужчинами, 1994 года рождения и 1983 года рождения, завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате мужчина, 1994 года рождения, скончался на месте от полученных травм. По данному факту начато расследование по статье 106 ч. 3 УКРК (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”). Подозреваемый находится под стражей», — пишет издание со ссылкой на полицию.