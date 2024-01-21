В Ленобласти будут сбивать любые БПЛА рядом с объектами критической инфраструктуры

Власти Ленинградской области приняли решение ввести режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что введение такого режима предполагает в том числе уничтожение любых беспилотников, которые будут обнаружены рядом с такими объектами. Соответствующие приказы уже получили сотрудники силовых и охранных структур.
Ранее 21 января произошло возгорание в газовом терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленобласти, согласно данным администрации Кингисеппского района, пожару предшествовало два взрыва. В настоящее время пожар локализован, однако работа терминала была приостановлена.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.