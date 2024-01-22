В Ленобласти объявили режим повышенной готовности

«Подразделениям охраны и силовым структурам приказано уничтожать беспилотные летательные аппараты в случае их обнаружения», — заявили в администрации региона.
Вечером в воскресенье, 21 января, власти Ленобласти объявили о введении режима повышенной готовности на объектах инфраструктуры во всех районах региона.
Силовики будут уничтожать все беспилотники на прилегающих территориях.
Ранее «ФедералПресс» писал, что ночью в воскресенье загорелся терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Из-за возгорания, которое произошло по внешним причинам, технологический процесс пришлось остановить.