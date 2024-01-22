В Ленобласти объявили режим повышенной готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января, ФедералПресс. Все объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области переведены на особый режим, силовики уничтожат беспилотники при обнаружении. Об этом сообщили власти региона.