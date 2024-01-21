21 января , Zakon.kz , События

Лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе

В Актобе полицейские выявили ряд нарушений среди водителей общественного транспорта. Так, один из них возил людей по городу после лишения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.