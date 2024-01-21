Лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе

Как показала полицейская проверка, житель Актобе, работавший на городском автобусном маршруте нарушал правила: мужчина возил пассажиров после того, как его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения стала задолженность по алиментам, передает Диапазон.
Полицейские, после проверки, запретили водителю управлять транспортом и отправили автобус на спецстоянку.
Нарушитель оказался не единственным среди проверенных полицейскими. Еще один водитель маршрутного автобуса работал в пассажироперевозках без необходимой на той категории.
За последние пять дней полицейские выявили 17 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов в Актобе. Среди них: курение за рулем, пользование мобильными телефонами.
Месяцем ранее на трассе в Актюбинской области водитель без прав устроил аварию, в которой пострадали два человека.