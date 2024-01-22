В МО РФ рассказали о подвиге старшины, который спас из-под огня троих сослуживцев

«Командир взвода старшина Ренат Таутенов в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего мотострелкового подразделения. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских боевиков Ренат Таутенов лично вынес из-под огня противника троих российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт», — говорится в сообщении.