Тачки в мясо: автомобиль скорой помощи попал в серьезную аварию в Приморье

Серьезная авария в ночь на 22 января произошла в Приморье. В Кавалеровском районе столкнулись внедорожник и машина скорой помощи. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы. По словам приморцев, на дороге в районе Высокогорска внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем скорой помощи. Из-за мощного удара обе машины получили серьезные повреждения, от транспортных средств буквально не осталось живого места.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Также остается загадкой, по какой причине водитель выехал на встречную полосу: пытался ли он обогнать другой автомобиль или его занесло на скользкой дороге. Детали аварии теперь предстоит выяснить полиции.
Напомним, что минувшим днем в Приморье на льду загорелся автобус.