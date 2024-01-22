Тачки в мясо: автомобиль скорой помощи попал в серьезную аварию в Приморье

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Также остается загадкой, по какой причине водитель выехал на встречную полосу: пытался ли он обогнать другой автомобиль или его занесло на скользкой дороге. Детали аварии теперь предстоит выяснить полиции.