Смягчала приговор всеми силами: хабаровчанка обокрала предприятие, но пыталась загладить вину

Летом прошлого года женщина находилась на территории пункта по приемке и переработке металоллома. Она забралась в офис, и, пока никто не видел, вытащила с кассы 20 тысяч рублей. После этого долго находиться там не стала и сбежала, потратив деньги по своему усмотрению.