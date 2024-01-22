Смягчала приговор всеми силами: хабаровчанка обокрала предприятие, но пыталась загладить вину

В Хабаровске состоялся суд над 40-летней женщиной. Ей вынесли приговор по статье о краже. Дело рассматривали в Железнодорожном районном суде города.
Летом прошлого года женщина находилась на территории пункта по приемке и переработке металоллома. Она забралась в офис, и, пока никто не видел, вытащила с кассы 20 тысяч рублей. После этого долго находиться там не стала и сбежала, потратив деньги по своему усмотрению.
Воришку быстро поймали. Она понимала, что ей может светить солидный срок, поэтому всячески пыталась загладить свою вину.
— В ходе судебного заседания женщина вину признала, предприняла меры к возмещению ущерба, активно сотрудничала со следствием, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Надо сказать, это помогло: хабаровчанку приговорили к году в колонии-поселении, тогда как эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обвинение поддержали в районной прокуратуре Хабаровска.
Приговор в законную силу пока не вступил.