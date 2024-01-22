Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ

Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе.
«Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.