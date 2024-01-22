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Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ

ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе.

«Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.