В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР

О том, что Веселое удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.
Как рассказали в ведомстве, в ходе разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.
Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.
«Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм», — рассказали в Минобороны.
Десантники взяли под контроль населенный пункт. «Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — заключили в ведомстве.