Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик, где можно видеть подготовку самолетов на аэродроме и их парный взлет. Также показано, как Су-25 практически одновременно наносят удары, а затем отстреливают тепловые ловушки и уходят, после чего возвращаются на аэродром.