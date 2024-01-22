Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

«Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что целью экипажей был опорный пункт ВСУ, координаты которого были получены от разведпозразделения.
«Двигаясь на минимальной высоте, огибая рельефы местности, прибыв в заданную точку, экипажи применили маневр “кабрирование”, резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории», — рассказали в МО РФ.
В ведомстве пояснили, что выполнение данного маневра позволяет вести стрельбу с повышенной дистанции, не заходя в зону прямого поражения систем противовоздушной обороны противника.
«Командование группировки войск “Центр” отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые могут выполнить боевые задачи в любых метеоусловиях», — дополнили в Минобороны.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик, где можно видеть подготовку самолетов на аэродроме и их парный взлет. Также показано, как Су-25 практически одновременно наносят удары, а затем отстреливают тепловые ловушки и уходят, после чего возвращаются на аэродром.
«Выполняли боевой полет по уничтожению опорного пункта, задачу выполнили по докладом ПАН (передовой авианаводчик — ред.). С применением НАР С-8. Полет выполнялся на предельно малой высоте. Выполнили взлет, полет по маршруту, далее атаку целей и прибытие на аэродром», — сказал летчик одного из этих самолетов с позывным «Лихой» в видео, опубликованном Минобороны РФ.