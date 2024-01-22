В Хабаровске школьник перевел с карты матери 80 тысяч рублей мошенникам за промокод, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась жительница Краснофлотского района, она рассказала, что ее 11-летний сын смотрел в ютюбе видео, во время просмотра на экране появилась ссылка на канал в телеграме. Мальчик прошел по ссылке, на канале была еще одна ссылка на другой канал. Он туда зашел, начал с кем-то переписываться. Неизвестный сказал ему, что подарит ему некий промокод. Но для этого мальчику нужно пройти квест: взять у матери телефон, разблокировать, зайти в мобильное банковское приложение, при этом каждое свое действие фотографировать и отправлять фото собеседнику. Школьник выполнил все действия, и неизвестный попросила перевести 72 тысячи на номер банковской карты, затем еще 8 тысяч на номер другой банковской карты. Все указания школьник выполнил, а позже рассказал об этом матери.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Хабаровску Евгений Шадрин.
Правоохранители отмечают, что родителям нужно провести беседу со своими детьми, объяснить, что, если поступают подобного рода сообщения, чтобы дети ни в коем случае не выполняли указания неизвестных лиц, особенно те, что касаются передачи персональных данных, либо перевода денег.