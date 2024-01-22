В Хабаровске школьник перевел с карты матери 80 тысяч рублей мошенникам

В полицию обратилась жительница Краснофлотского района, она рассказала, что ее 11-летний сын смотрел в ютюбе видео, во время просмотра на экране появилась ссылка на канал в телеграме. Мальчик прошел по ссылке, на канале была еще одна ссылка на другой канал. Он туда зашел, начал с кем-то переписываться. Неизвестный сказал ему, что подарит ему некий промокод. Но для этого мальчику нужно пройти квест: взять у матери телефон, разблокировать, зайти в мобильное банковское приложение, при этом каждое свое действие фотографировать и отправлять фото собеседнику. Школьник выполнил все действия, и неизвестный попросила перевести 72 тысячи на номер банковской карты, затем еще 8 тысяч на номер другой банковской карты. Все указания школьник выполнил, а позже рассказал об этом матери.