Хабаровчанин попался на попытке отмыть деньги через букмекеров

Требования прокуратуры удовлетворил Кировский районный суд, решение которого в законную силу пока не вступило. До этого времени на имущество хитрого хабаровчанина наложен арест. Как уточнили в ведомстве, ранее мужчина был осуждён за незаконные организацию и проведение азартных игр и легализацию полученных средств.