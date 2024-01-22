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Хабаровчанин попался на попытке отмыть деньги через букмекеров

Злоумышленник заработал больше 4 миллионов на игровых автоматах.
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Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Индустриального района Хабаровска через суд потребовала взыскания в доход государства суммы в 4,2 миллиона рублей, которые местный житель попытался легализовать с использованием букмекерских контор. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, незаконную деятельность удалось выявить в ходе оперативной проверки.

 — Хабаровчанин организовал подпольный клуб с игровыми автоматами, который приносил ему незаконный доход. Свою прибыль, которая составила 4,2 миллиона рублей, мужчина легализовывал через букмекерские конторы, «прокручивая» их на ставках. В ходе проверки данная схема была выявлена и пресечена, — рассказал нашему корреспонденту прокурор Индустриального района Игорь Блудов.

Требования прокуратуры удовлетворил Кировский районный суд, решение которого в законную силу пока не вступило. До этого времени на имущество хитрого хабаровчанина наложен арест. Как уточнили в ведомстве, ранее мужчина был осуждён за незаконные организацию и проведение азартных игр и легализацию полученных средств.