Серийный мошенник из Омска обманул 28 жителей на миллион рублей

Омский суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, осуждённого за совершение 28 преступлений по статье «Мошенничество».
С ноября 2020 года по июнь 2021 года омич размещал в соцсетях и на специальных сайтах объявления об изготовлении мебели на заказ. После он заключал с обратившимися гражданами договоры оказания услуг, не имея возможности их выполнения.
Получив аванс или полную оплату заказа в сумме от шести до 80 тысяч рублей, мужчина переставал выходить на связь. В сумме он похитил более миллиона рублей.
Суд приговорил его к трём годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обязав выплатить пострадавшим причинённый ущерб. Однако апелляционная инстанция Омского областного суда снизила наказание на один месяц из-за того, что по одному из эпизодов истекли сроки давности.