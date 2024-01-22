Ущерб на миллиард тенге нанесли вкладчикам в «Капитале мечты»

В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд.