Ущерб на миллиард тенге нанесли вкладчикам в «Капитале мечты»

В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.