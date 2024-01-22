Дело Мырзахметова: в Астане началось главное судебное разбирательство

Аблай Мырзахметов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 — ч. 4 ст. 367, п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК.
10 мая 2023 года экс-главу НПП «Атамекен» задержали за крупную взятку.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП «Атамекен» с февраля 2022 года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.
Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК.