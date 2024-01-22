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Дело Мырзахметова: в Астане началось главное судебное разбирательство

В Астане сегодня, 22 января 2024 года, началось главное судебное разбирательство по делу бывшего главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Дело Мырзахметова: в Астане началось главное судебное разбирательство
Источник: atameken.kz

Аблай Мырзахметов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 — ч. 4 ст. 367, п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК.

10 мая 2023 года экс-главу НПП «Атамекен» задержали за крупную взятку.

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП «Атамекен» с февраля 2022 года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.

Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК.