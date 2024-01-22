Хабаровчанка инвестировала мошенникам около 3 млн рублей

Потерпевшая рассказала, что в интернете увидела рекламу компании, которая обещала серьезно увеличить доход клиента путем инвестирования в различные выгодные проекты. Горожанка откликнулась на объявление. С ней связалась менеджер фирмы. Заявительницу не смутил факт, что номер, с которого ей позвонили, был зарегистрирован в Великобритании.