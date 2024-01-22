Хабаровчанка инвестировала мошенникам около 3 млн рублей

Хабаровчанка, думая, что инвестирует в выгодные проекты, за пять месяцев перевела мошенникам около 3 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску обратилась 49-летняя работница одного из учреждений здравоохранения краевого центра. С конца августа прошлого года женщина находилась в контакте с представителями якобы брокерской организации, которым перечислила в общей сложности почти три миллиона рублей.
Потерпевшая рассказала, что в интернете увидела рекламу компании, которая обещала серьезно увеличить доход клиента путем инвестирования в различные выгодные проекты. Горожанка откликнулась на объявление. С ней связалась менеджер фирмы. Заявительницу не смутил факт, что номер, с которого ей позвонили, был зарегистрирован в Великобритании.
Аппетиты «брокеров» росли. Они убедили женщину оформить несколько кредитов, а когда банки стали отклонять заявки потерпевшей, она решила обратиться в микрофинансовые организации.
Когда аферисты поняли, что хабаровчанка больше не может отправлять им деньги, то немедленно прекратили общение. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Правоохранители рекомендуют гражданам настороженно относиться к заманчивым предложениям о крупных заработках на различных виртуальных биржах:
— Если у Вас нет специальных знаний в области функционирования фондовых рынков, бирж, инвестиционной деятельности, а вам предлагают быстрый и легкий заработок — насторожитесь. Возможно, Вы общаетесь с мошенниками.
— Деятельность различных торговых площадок лицензируема Центральным банком Российской Федерации. На официальном сайте регулятора можно найти полный и актуальный список подобных организаций.
— Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте незнакомых приложений. Мошенники очень часто маскируются под легальные платформы, перенаправляя вас на нужные им сайты и страницы.
Если вы все же решили попробовать себя в роли трейдера, внимательно прочитайте отзывы об организации в Интернете. Вполне возможно, Вы найдете комментарии пострадавших от ее деятельности.