Стала известна причина пожара в гимназии № 10 в Новосибирске

Стала известна причина крупного пожара в новосибирской гимназии № 10. Об этом на оперативном совещании 22 января рассказал глава регионального МЧС Виктор Орлов.
— Пожар был вызван нарушением правил безопасности при проведении электро- и газосварочных работ. Проводится анализ действия, до общественности доведем результат дополнительно, — сообщил Орлов.
Напомним, пожар случился утром 18 января. Из гимназии эвакуировали 802 человека, в том числе 723 учеников. Возгорание началось в подвале, где располагалась частная школа сыска и охраны. К несчастью, в пожаре погиб заместитель директора этой школы.