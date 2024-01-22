Стала известна причина пожара в гимназии № 10 в Новосибирске

Напомним, пожар случился утром 18 января. Из гимназии эвакуировали 802 человека, в том числе 723 учеников. Возгорание началось в подвале, где располагалась частная школа сыска и охраны. К несчастью, в пожаре погиб заместитель директора этой школы.