Семья из Узбекистана попала в смертельное ДТП на трассе в Казахстане

«40-летний водитель автомобиля Mazda, гражданин Узбекистана, по предварительным данным, уснув за рулем, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм водитель и двое пассажиров легкового авто — 39-летняя женщина и 11-летний ребенок скончались. Еще один пассажир — 14-летний подросток — доставлен в больницу», — сообщил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.