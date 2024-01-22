Семья из Узбекистана попала в смертельное ДТП на трассе в Казахстане

О гибели семьи из Узбекистана в аварии на трассе Уральск-Атырау в Казахстане сообщила пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Трагедия случилась 20 января в 17:00 (время — местное) на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Самал Акжайыкского района.
«40-летний водитель автомобиля Mazda, гражданин Узбекистана, по предварительным данным, уснув за рулем, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм водитель и двое пассажиров легкового авто — 39-летняя женщина и 11-летний ребенок скончались. Еще один пассажир — 14-летний подросток — доставлен в больницу», — сообщил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.
Отмечается, что погибшие — члены одной семьи, граждане Узбекистана. По данному факту начато расследование.