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Семья из Узбекистана попала в смертельное ДТП на трассе в Казахстане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В результате столкновения с грузовиком на трассе в Казахстане водитель легкового авто, его супруга и ребенок погибли, второй ребенок госпитализирован, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

О гибели семьи из Узбекистана в аварии на трассе Уральск-Атырау в Казахстане сообщила пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Трагедия случилась 20 января в 17:00 (время — местное) на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Самал Акжайыкского района.

«40-летний водитель автомобиля Mazda, гражданин Узбекистана, по предварительным данным, уснув за рулем, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм водитель и двое пассажиров легкового авто — 39-летняя женщина и 11-летний ребенок скончались. Еще один пассажир — 14-летний подросток — доставлен в больницу», — сообщил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

Отмечается, что погибшие — члены одной семьи, граждане Узбекистана. По данному факту начато расследование.