В Миассе пенсионер умер в ванне с горячей водой, затопив квартиры этажами ниже

В Миассе (Челябинская область) пенсионер умер в ванне с горячей водой, затопив квартиры этажами ниже, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло вечером 21 января в доме по улице 8 июля.
«Обнаружив потоки воды с потолка, жильцы заподозрили неладное, ведь проживающий на верхнем этаже мужчина, из квартиры которого вниз на два этажа протекал поток кипятка, несколько дней назад перенес инсульт. Как сообщили очевидцы, свет в квартире горел, слышны звуки включенного телевизора, но на стук никто не отвечал», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.
В присутствии полиции и вызванных к месту ЧП родственников входная дверь была открыта. Хозяин квартиры, 67-летний пенсионер, обнаружен без признаков жизни в ванной, заполненной горячей водой.
Ведется расследование обстоятельств смерти пожилого мужчины.