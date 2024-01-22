В Миассе пенсионер умер в ванне с горячей водой, затопив квартиры этажами ниже

«Обнаружив потоки воды с потолка, жильцы заподозрили неладное, ведь проживающий на верхнем этаже мужчина, из квартиры которого вниз на два этажа протекал поток кипятка, несколько дней назад перенес инсульт. Как сообщили очевидцы, свет в квартире горел, слышны звуки включенного телевизора, но на стук никто не отвечал», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.