Ребенок и мужчина погибли в ночном пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в ночь на 22 января сгорел частный дом. В пожаре в частном секторе Невьянска погибли взрослый мужчина и ребенок. По данным регионального ГУ МЧС, наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров, в его тушении были задействованы 13 спасателей и 4 спецмашины.
«Еще два человека, женщина и ребенок, успели проснуться и покинуть горящий дом до прибытия спасателей», — сообщили в свердловском ведомстве.