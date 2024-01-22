Ребенок и мужчина погибли в ночном пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в ночь на 22 января сгорел частный дом. В пожаре в частном секторе Невьянска погибли взрослый мужчина и ребенок. По данным регионального ГУ МЧС, наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя.