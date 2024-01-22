В Ново-Савиновском районе Казани отключили водоснабжение в пяти домах

В Казани произошла значительная авария на водопроводной сети, которая привела к временным ограничениям в городской инфраструктуре. Инцидент случился на ул. Амирхана, 15, где повреждена водопроводная сеть, построенная еще в 1994 году.
В результате аварии власти города приняли решение о временном ограничении движения по ул. Амирхана на участке от ул. Четаева до ул. Чистопольской. Движение закрыто в направлении к мосту «Миллениум».
Кроме того, отключение водоснабжения коснулось жителей пяти домов по адресам: ул. Чистопольская, 61а и 61б, а также ул. Амирхана, 11, 13 и 15. Для устранения аварии на место выехали 3 бригады аварийной службы с 16 единицами техники.
Ранее мы писали, что в Нижнекамске произошло массовое отключение горячей воды из-за дефекта на трассе. По информации сообщества «Нижнекамск ВКурсе», без горячей воды остались жители 22 домов по улицам Сююмбике, Чишмяле, Менделеева, Студенческая, Мира, Строителей, Вахитова, Мурадьяна и Шинников.