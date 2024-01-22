В Самаре на станции Стахановская электричка насмерть сбила девушку-подростка

В воскресенье, 21 января 2024 года, на ж/д станции Стахановская в Самаре произошло ЧП. Там электричка насмерть сбила 16-летнюю девушку. В соцсетях очевидцы сообщили, что подросток якобы переходила пути в наушниках, поэтому не услышала приближающийся состав. Происшествие прокомментировали в Центральном МСУ на транспорте СК России: