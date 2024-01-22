По данным на 08:00 22 января, в Самарской области закрыты 30 дорог в 11 районах. Это связано с продолжением непогоды местами на территории региона и уборкой трасс от снега.
— Очищают региональные автомобильные дороги более 260 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре работают более 90 единиц, — рассказали в минтрансе Самарской области.
Так, в регионе закрыты автодороги в Пестравcком, Елховском, Исаклинском, Кинельском, Кинель-Черкасском и Кошкинском районах. Также проехать нельзя на участках трасс в Сергиевском, Ставропольском, Челно-Вершинском, Шенталинском и Борском районах.
В связи с непогодой 22 января до 13:00 ограничено движение для маршруток и большегрузов на всех автомобильных дорогах федерального значения в Самарской области. Срок закрытия могут продлить из-за неблагоприятных погодных условий.