Сотрудники Пинского РОВД 21 января около 9.40 проинформировали, что нужна помощь МЧС в деревне Пинковичи. Там женщина 1966 года рождения упала в питьевой колодец.
За помощью обратилась ее сестра. Она проснулась и не обнаружила родственницу ни в доме, ни во дворе. Обследовав территорию, милиционеры нашли женщину в колодце. Она находилась по пояс в воде. С помощью спасательной веревки сотрудники МЧС подняли сельчанку наверх.
После осмотра бригадой скорой помощи пострадавшую госпитализировали.
Женщина упала в питьевой колодец в Пинском районе
22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе женщина упала в питьевой колодец. На выручку ей пришли спасатели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Сотрудники Пинского РОВД 21 января около 9.40 проинформировали, что нужна помощь МЧС в деревне Пинковичи. Там женщина 1966 года рождения упала в питьевой колодец.