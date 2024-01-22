Женщина упала в питьевой колодец в Пинском районе

Сотрудники Пинского РОВД 21 января около 9.40 проинформировали, что нужна помощь МЧС в деревне Пинковичи. Там женщина 1966 года рождения упала в питьевой колодец.



За помощью обратилась ее сестра. Она проснулась и не обнаружила родственницу ни в доме, ни во дворе. Обследовав территорию, милиционеры нашли женщину в колодце. Она находилась по пояс в воде. С помощью спасательной веревки сотрудники МЧС подняли сельчанку наверх.



После осмотра бригадой скорой помощи пострадавшую госпитализировали.