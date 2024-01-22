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Женщина упала в питьевой колодец в Пинском районе

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе женщина упала в питьевой колодец. На выручку ей пришли спасатели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Сотрудники Пинского РОВД 21 января около 9.40 проинформировали, что нужна помощь МЧС в деревне Пинковичи. Там женщина 1966 года рождения упала в питьевой колодец.

За помощью обратилась ее сестра. Она проснулась и не обнаружила родственницу ни в доме, ни во дворе. Обследовав территорию, милиционеры нашли женщину в колодце. Она находилась по пояс в воде. С помощью спасательной веревки сотрудники МЧС подняли сельчанку наверх.

После осмотра бригадой скорой помощи пострадавшую госпитализировали.

несчастный случай