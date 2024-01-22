Пешеход погиб под колесами машины в Сочи

По информации ведомства, 31-летний водитель автомобиля Evolute сбил человека, который стоял на дороге в зоне видимости подземного пешеходного перехода. Личность пешехода не установлена. Он скончался на месте аварии.



Проводится проверка. В ГАИ призвали пешеходов переходить дорогу только в установленных местах.



Вячеслав Рыжков.