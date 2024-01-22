Площадь пожара в Самаре увеличилась до тысячи квадратных метров

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее региональный главк сообщал о пожаре на 800«квадратах» на территории Кировского рынка в Самаре.
«На данный момент площадь пожара составляет 1000 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению возгорания привлечен пожарный поезд со станции «Кинель». Борьбу с огнем ведут 80 человек и 22 единицы техники.