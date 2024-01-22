Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета

«На фотографиях, полученных Hurriyat News, видно, что небольшой российский самолет, разбившийся в Бадахшане, был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата», — говорится в сообщении радио.
На кадрах опубликованных Hurriyat видно четырех выживших, а также обломки разбившегося самолета Falcon 10.
«Выжившие в результате инцидента были успешно спасены и доставлены в центр района Ко Аб сегодня рано утром», — отметила радиостанция.
Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.
Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.
По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.