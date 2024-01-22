Шакиров: Сложившийся из-за снегопадов дефицит продуктов будет ликвидирован в течение дня

«В первую очередь будут завозить продукты в те магазине, где наибольший дефицит. Ими привлечены дополнительные сила и средства для расчистки подъездных сетей. Также эту работу в учет взяли подрядные организации администраций районов. Дефицит будет ликвидирован в ближайшее время, в течение дня».