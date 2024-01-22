Шакиров: Сложившийся из-за снегопадов дефицит продуктов будет ликвидирован в течение дня

Из-за перекрытых федеральных трасс подвоз продуктов был значительно затруднен, рассказал на оперативном штабе по уборке снега замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
«Дефицит был отмечен только в категории продуктов “фреш” — молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи. С учетом того, что они подвозятся регулярно и запасов по ним не формируется», — прокомментировал он.
По словам Шакирова, исполком уже провел работу с руководителями крупных торговых сетей, в процессе был скорректирован план завоза продуктов.
«В первую очередь будут завозить продукты в те магазине, где наибольший дефицит. Ими привлечены дополнительные сила и средства для расчистки подъездных сетей. Также эту работу в учет взяли подрядные организации администраций районов. Дефицит будет ликвидирован в ближайшее время, в течение дня».