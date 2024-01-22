Рабочий погиб на лесопильном предприятии в Усть-Кутском районе

Днём 21 января на территории предприятия по лесопереработке в Усть-Кутском районе скончался 58-летний мужчина. По предварительной информации, работник находился в цехе и сортировал доски, в какой-то момент его затянуло на транспортную ленту для измельчения древесины. В результате происшествия мужчина скончался на месте.