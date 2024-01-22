Рабочий погиб на лесопильном предприятии в Усть-Кутском районе

Днём 21 января на территории предприятия по лесопереработке в Усть-Кутском районе скончался 58-летний мужчина. По предварительной информации, работник находился в цехе и сортировал доски, в какой-то момент его затянуло на транспортную ленту для измельчения древесины. В результате происшествия мужчина скончался на месте.
По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организованно проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Следователи СК изучают документацию по соблюдению сотрудниками предприятия требований охраны труда, опрашивают свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.