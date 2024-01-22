Уборщица из Уссурийска унесла из магазина товаров на 400 тысяч рублей

Пропажу обнаружил сотрудник магазина, когда готовил товары для витрины и не досчитался смартфона. Пересмотрев записи с камер видеонаблюдения, мужчина увидел, как уборщица взяла гаджет на складе. Работник тут же доложил об этом управляющему, после чего в магазине провели инвентаризацию. Была обнаружена другая пропавшая техника и другие видеокадры с кражами.