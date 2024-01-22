Уборщица из Уссурийска унесла из магазина товаров на 400 тысяч рублей

Жительница Уссурийска, которая работала уборщицей в магазине цифровой и бытовой техники, отправится в колонию общего режима на два года. Женщина сумела вынести под одеждой товары более чем на 400 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба судебной системы Приморского края, за четыре дня в апреле прошлого года уборщица в рабочее время украла со склада магазина: 20 разных смартфонов, планшет и ноутбук.
Пропажу обнаружил сотрудник магазина, когда готовил товары для витрины и не досчитался смартфона. Пересмотрев записи с камер видеонаблюдения, мужчина увидел, как уборщица взяла гаджет на складе. Работник тут же доложил об этом управляющему, после чего в магазине провели инвентаризацию. Была обнаружена другая пропавшая техника и другие видеокадры с кражами.
На суде гражданка, хотя и признала вину, но заявила, что сильно нуждалась в деньгах. Часть похищенных вещей женщина продала неизвестным людям прямо на улице, а часть сдала в ломбарды и телефонные мастерские.
Суд признал, кстати, уже судимую ранее женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Кроме того, что её на два года лишили свободы, с воровки в пользу магазина взыскали материальный ущерб. Экс-уборщицу взяли под стражу в зале суда.