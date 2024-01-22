В золотом руднике в Навои обнаружено тело 30-летнего мужчины

Как сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, личность погибшего была установлена. Им оказался 30-летний О. Н., житель Хатырчинского района Навоийской области.
Выяснилось, что 25 декабря 2023 года мужчина прибыл на территорию, принадлежащую Навоийскому горно-металлургическому комбинату, чтобы похитить золотую руду из подземного рудника «Зармитан».
15 января этого года в 19:00 при подъеме похищенного драгоценного металла мужчина упал с высоты 10−15 метров из-за обрыва веревки и скончался от тяжелых травм.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники следственного отдела УВД Навоийской области проводят расследование обстоятельств произошедшего.