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В золотом руднике в Навои обнаружено тело 30-летнего мужчины

В Генпрокуратуре обнародовали детали произошедшего.
В золотом руднике в Навои обнаружено тело 30-летнего мужчины
Источник: ngmk.uz

Как сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, личность погибшего была установлена. Им оказался 30-летний О. Н., житель Хатырчинского района Навоийской области.

Выяснилось, что 25 декабря 2023 года мужчина прибыл на территорию, принадлежащую Навоийскому горно-металлургическому комбинату, чтобы похитить золотую руду из подземного рудника «Зармитан».

15 января этого года в 19:00 при подъеме похищенного драгоценного металла мужчина упал с высоты 10−15 метров из-за обрыва веревки и скончался от тяжелых травм.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники следственного отдела УВД Навоийской области проводят расследование обстоятельств произошедшего.

несчастный случай