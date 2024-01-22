Ушла выпивать к знакомой: жительница Красноярского края бросила троих голодных детей в общежитии

В Железногорске мать-одиночка бросила троих голодных детей в комнате общежития и пошла выпивать к подруге. Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, анонимное сообщение об этом поступило в дежурную часть.
Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что в одной из комнат в антисанитарных условиях находятся три голодных малыша в возрасте от одного до пяти лет. По словам старшего, мама ушла уже давно. При этом пригодного детского питания в квартире не оказалось.
Детей поместили в социальное учреждение Красноярска, где им оказали необходимую помощь. Позже выяснилось, что мать около суток выпивала в компании со своей знакомой, оставив малышей без присмотра. Отмечается, что 25-летняя женщина уже поступала аналогичным образом около трех месяцев назад, но тогда она смогла убедить профильные службы в своем желании исправить ситуацию.
Теперь жительницу Железногорска могут лишить родительских прав.