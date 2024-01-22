Ушла выпивать к знакомой: жительница Красноярского края бросила троих голодных детей в общежитии

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что в одной из комнат в антисанитарных условиях находятся три голодных малыша в возрасте от одного до пяти лет. По словам старшего, мама ушла уже давно. При этом пригодного детского питания в квартире не оказалось.