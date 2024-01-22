Волгоградцы обсуждают водителя, который заснял горящее авто и проехал мимо

Волгоградцев однако поразил не сам факт пожара, а то, что заснявший его на видео водитель спокойно проехал мимо и даже не притормозил, чтобы убедиться, что в горящей машине нет людей, что никто не нуждается в его помощи. «Не дай Бог, с вами такое случится, и никто не остановится», — пишут комментаторы. Ранее в Волгограде мужчина и женщина едва не сгорели заживо во вспыхнувшем доме с газовыми баллонами.