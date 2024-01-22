Волгоградцы обсуждают водителя, который заснял горящее авто и проехал мимо

Сразу несколько волгоградских Telegram-каналов поделись видео горящей на трассе иномарки. Происшествие случилось в воскресенье, 21 января около восьми утра на трассе «Камышин — Котово» неподалеку от села Коростино.
«В автомобиле Skoda Fabia 2008 года выпуска случилось короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Машина вспыхнула. Сотрудники 43-й пожарно-спасательной части потушили огонь 8.20. Предварительно причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов иномарки», — подтвердили vlg.aif.ru в пресс-службе регионального главка МЧС.
Волгоградцев однако поразил не сам факт пожара, а то, что заснявший его на видео водитель спокойно проехал мимо и даже не притормозил, чтобы убедиться, что в горящей машине нет людей, что никто не нуждается в его помощи. «Не дай Бог, с вами такое случится, и никто не остановится», — пишут комментаторы. Ранее в Волгограде мужчина и женщина едва не сгорели заживо во вспыхнувшем доме с газовыми баллонами.