Груженый автовоз перевернулся на Московском шоссе у съезда на М-11

Лежащий на боку автовоз затруднил движение на Московском шоссе в сторону Петербурга в районе съезда на платную трассу М-11, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по кадрам с места ДТП, он перевозил кроссоверы Renault. Одна из машин слетела с прицепа и тоже оказалась помятой на боку. «Водитель жив», — добавляют очевидцы.