Груженый автовоз перевернулся на Московском шоссе у съезда на М-11

Кроссоверы не доехали до места назначения в Петербурге. Перевозивший их автовоз опрокинулся утром 22 января на въезде в город.
Лежащий на боку автовоз затруднил движение на Московском шоссе в сторону Петербурга в районе съезда на платную трассу М-11, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по кадрам с места ДТП, он перевозил кроссоверы Renault. Одна из машин слетела с прицепа и тоже оказалась помятой на боку. «Водитель жив», — добавляют очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что информация о ДТП на Московском шоссе поступила в полицию Пушкинского района в 8:45. Грузовой автомобиль Hyundai перекрыл проезжую часть. Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работает ГИБДД.