Танкист из Т-80 рассказал рецепт уничтожения техники НАТО

«Отбивали наступление 10 дней. Жгли различную технику: Bradley, БМП, танки, — уничтожали опорные пункты. Действовали так: получили данные о цели, быстро выехали на позицию, отработали, так же быстро уехали в базовый район. И все, ожидаем следующей задачи», — рассказал Володин.
За эффективную работу на фронте и проявленную отвагу Сергей Володин награжден орденом Мужества. На СВО он пошел добровольцем. Говорит, увидел в новостях, что творится, и решил помочь своим. «Надо исполнять свой долг», — считает Сергей. Семья отнеслась с пониманием.
«Ждут. И всех нас ждут. Дома», — механик-водитель говорит короткими рублеными фразами, точно обменивается сообщениями по внутренней связи в танке.
Кстати, судя по опубликованному видео, управляет Володин Т-80, прокачанным по последней фронтовой моде: помимо динамической защиты, противокумулятивных экранов и сеток- «мангалов», машина оснащена системой радиоэлектронного подавления FPV-дронов «Сания» — пучок ее антенн задорно мотается на ходу над башней танка. Этот комплекс РЭБ вчетверо мощнее прежних — он глушит канал управления беспилотниками в километре от танка.