Танкист из Т-80 рассказал рецепт уничтожения техники НАТО

За эффективную работу на фронте и проявленную отвагу Сергей Володин награжден орденом Мужества. На СВО он пошел добровольцем. Говорит, увидел в новостях, что творится, и решил помочь своим. «Надо исполнять свой долг», — считает Сергей. Семья отнеслась с пониманием.