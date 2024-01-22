В Челябинске завели дело после гибели ребенка в роддоме

«Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследуется уголовное дело о халатности со смертельным исходом.
По словам матери, трагедия произошла в новогодние каникулы. Врачи роддома, куда она поступила, сообщили ей, что к родам она готова, но решили не торопить события. А рожать повезли уже после того, как перестало прослушиваться сердцебиение младенца.
Историей этой уже заинтересовались в центральном аппарате СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах гибели плода.