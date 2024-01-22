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В Челябинске завели дело после гибели ребенка в роддоме

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка в утробе матери. Женщина заявила, что прибыла в роддом своевременно, однако врачи несколько дней не предпринимали никаких мер по родовспоможению, сказали в следственном управлении СК региона.

«Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследуется уголовное дело о халатности со смертельным исходом.

По словам матери, трагедия произошла в новогодние каникулы. Врачи роддома, куда она поступила, сообщили ей, что к родам она готова, но решили не торопить события. А рожать повезли уже после того, как перестало прослушиваться сердцебиение младенца.

Историей этой уже заинтересовались в центральном аппарате СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах гибели плода.

СК