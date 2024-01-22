Ребенок отморозил ногу, выйдя из бани в Петербурге

Школьник попал в больницу после отдыха в бане в Петербурге. В медучреждение его привела мама днем 21 января. Оказалось, что ребенок вышел на мороз без обуви и получил обморожение. Об этом сообщает «Мойка 78».
— Сколько простоял на мерзлой земле школьник — неизвестно, но времени хватило, чтобы он отморозил себе ступню, — сообщает издание.
В больницу мальчика привели только через день. Врачи диагностировали у ребенка обморожение левой стопы первой и второй степени. После оказания помощи мальчика отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Напомним, из-за катания на «ватрушках» в Петербурге пострадали трое детей. У одного из них — компрессионный перелом позвоночника.