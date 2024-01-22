В Ангарске 9-летний мальчик пытался спасти кошку на пожаре и получил ожоги

Пожар в частном доме в микрорайоне Китой Ангарска произошел около 11.19 сегодня, 22 января. К прибытию пожарных одноэтажный дощатый засыпной дом площадью 25 кв. метров был полностью охвачен огнем, обрушились кровля и потолки, пламя могло перекинуться на соседние строения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Хозяев дома не было. Соседи приютили у себя 9-летнего мальчика, получившего ожоги. Ребенок был доставлен в больницу. За 10 минут открытый огонь был потушен, последствия пожара ликвидированы за два часа. Огонь полностью уничтожил дом и веранду.
Как рассказал пострадавший мальчик, его мама ушла на работу, а младшая сестра была в детском саду. Школьник сам растопил печь и лег спать, но забыл закрыть дверцу топки: от выпавших на пол углей загорелся ковер и находившиеся рядом дрова. Ребенок чудом проснулся и выбежал на улицу невредимым, но вспомнил про кошку и кинулся обратно в дом. Животное, к сожалению, не нашел, выскочил из охваченного пламенем дома и побежал к соседям.
Мама ребенка объяснила, что воспитывает детей одна, сын иногда остается дома. Сегодня он приболел и также находился один. Пожарного извещателя в доме не было. Кошка до сих пор не найдена.