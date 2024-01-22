В Ангарске 9-летний мальчик пытался спасти кошку на пожаре и получил ожоги

Как рассказал пострадавший мальчик, его мама ушла на работу, а младшая сестра была в детском саду. Школьник сам растопил печь и лег спать, но забыл закрыть дверцу топки: от выпавших на пол углей загорелся ковер и находившиеся рядом дрова. Ребенок чудом проснулся и выбежал на улицу невредимым, но вспомнил про кошку и кинулся обратно в дом. Животное, к сожалению, не нашел, выскочил из охваченного пламенем дома и побежал к соседям.