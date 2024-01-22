Жителя Башкирии предостерегли от госизмены

По данным ведомства, ранее Лефортовский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела к семи годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Находясь в СИЗО-2 Белорецка в ожидании приговора он, по данным УФСБ, «высказывал намерения оказать помощь Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».



Осужденный предупрежден о «недопустимости реализации своих намерений» и о том, что в случае продолжения «указанных действий» он будет привлечен к уголовной ответственности. Госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.



Майя Иванова.