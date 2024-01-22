Полуголый грабитель отнял телефон у школьницы и спрятался в спортзале

В воскресенье в дежурную часть полиции по Ленинградскому району г. Калининграда поступило сообщение о том, что в спортивный зал на Московском проспекте проник полуголый незнакомец, который попытался открыто похитить мобильный телефон у одной из посетительниц.
Полицейские прибыли на место и установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который ранее проходил психиатрическое лечение и в настоящее время состоит на учёте врачей.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что незадолго до инцидента в спортивном зале мужчина ограбил несовершеннолетнюю. На остановке общественного транспорта на ул. Флотской гражданин отобрал у 12-летней школьницы мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Полицейские передали задержанного специализированной бригаде медработников. По факту грабежа и покушения на грабёж возбуждены уголовные дела.