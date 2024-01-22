Пожарные ликвидировали открытое горение на Кировском рынке в Самаре

В Самаре пожарные ликвидировали открытое горение на Кировском рынке. На это ушло более двух часов. В МЧС поделились кадрами с места происшествия.
— В 12:15 объявлена ликвидация открытого горения на Кировском рынке, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. Сейчас сотрудники оперативного ведомства разбирают все то, что осталось от торговых павильонов, и продолжают проливать конструкции.
Напомним, пожар начался примерно в 9:30. Пламя охватило один из торговых рядов. Изначально площадь возгорания составила 120 кв. м, но потом она возросла до 1000 кв. м. Локализовать пожар удалось в 11:29. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины ЧП пока неизвестны.
Происшествие прокомментировал директор ТК «Мой Кировский вещевой» Ильдар Акжигитов. Он заявил, что пожар охватил торговые ряды, которые не относятся к торговому комплексу. Все случилось на смежной территории. Прокуратура уже начала проверку из-за пожара.