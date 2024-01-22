Пожарные ликвидировали открытое горение на Кировском рынке в Самаре

Напомним, пожар начался примерно в 9:30. Пламя охватило один из торговых рядов. Изначально площадь возгорания составила 120 кв. м, но потом она возросла до 1000 кв. м. Локализовать пожар удалось в 11:29. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины ЧП пока неизвестны.