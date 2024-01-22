Трепова выступила с последним словом по делу о гибели Татарского

Девушка рассказала, что не знала о наличии бомбы в статуэтке, которую передала Татарскому, она ожидала, что там спрятан микрофон. По ее словам, если бы сохранились переписки с кураторами, ее бы не обвиняли в умышленном теракте. Она признала моральную ответственность за взрыв, но не вину, и попросила отправить дело на доследование, назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, учесть смягчающие обстоятельства. Трепова напомнила о своем сотрудничестве со следствием и предоставлением всех данных со смартфона, в результате чего «ей нечего скрывать», а доказательств ее вины не хватает.