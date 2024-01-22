В Крыму машина с детьми съехала в кювет из-за гололеда

«В чрезвычайное ведомство поступила информация, что в районе села Верхние Орешники необходима помощь спасателей в эвакуации автомобиля, который из-за обледенения дорожного полотна съехал в кювет и застрял там. В авто находились четыре человека, из них двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.